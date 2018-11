Hartlauer Schneewette 2018: Mit etwas GlÃ¼ck den vollen Kaufpreis zurÃ¼ck!

Weihnachten naht mit riesigen Schritten! Und alle Jahre wieder stellt sich die Frage: Was schenke ich bloß meinen Liebsten? All jene, die zum Fest ein Smartphone, eine Digitalkamera, Gadgets oder eine Drohne schenken möchten, bezahlen mit etwas Glück in diesem Jahr nichts für ihre Geschenke.

Falls es an Heiligabend schneit, dann gibt’s mit etwas Glück den Kaufpreis zurück, den du für Einkäufe im Foto-, Optik-, Hörgeräte- und Elektronikfachgeschäft Hartlauer bezahlt hast. Das gilt für Einkäufe sowohl im Geschäft als auch online bis einschließlich 8.12.2018.

Wie läuft das im Einzelnen ab? Das „Schneewette“-Gewinnspiel findet für jedes österreichische Bundesland getrennt statt. Jeder Einkauf ab einem Warenwert von 35 Euro nimmt automatisch an dem Gewinnspiel teil. Wenn am 24.12.2018 zwischen 12:00 Uhr und 12:01 Uhr in der jeweiligen Landeshauptstadt vor dem Rathaus Schnee fällt, dann führt Hartlauer eine Ziehung durch, dessen Ergebnis entweder eine gerade oder eine ungerade Zahl ist.

Wird eine gerade Zahl gezogen, dann gewinnen alle Kunden, deren Kassen- oder Bestellbeleg eine gerade Endziffer aufweist. Wenn dagegen eine ungerade Zahl gezogen wird, dann gewinnen diejenigen Kunden, deren Beleg eine ungerade Endziffer besitzt.

Auch Online-Kunden von Hartlauer können an der Schneewette teilnehmen. Allerdings muss die Rückgabefrist spätestens am 23.12.2018 um 23:59 Uhr geendet haben. Für sie ist das Ergebnis der Ziehung für Oberösterreich ausschlaggebend.

Die Gewinner erhalten Ihren Einkaufswert in bar von 2. bis 31 Jänner 2019 in jedem Hartlauer Geschäft ausbezahlt.

Nicht abgedeckt von dem Gewinnspiel sind:

Der Kauf von nicht lagernden Artikeln

Der Krankenkassenanteil beim Kauf/bei der Bestellung von Brillen und Hörgeräten

Der Kauf eines Brillensorglospaketes

Der Kauf auf Lieferschein

Der Kauf von Gutscheinen

Handy- und Datentarife

Die A1 Teilzahlung

Die DREI Teilzahlung

Die T-Mobile Teilzahlung

Weitere Informationen unter: Hartlauer Schneewette