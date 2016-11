Huawei Ascend D Quad doch erst im Juli lukas

Vor kurzem berichteten wir ├╝ber das Huawei Ascend D Quad. Dieses Smartphone ├╝berzeugt in den Benchmark Tests und soll das schnellste Smartphone am Markt werden. Doch nun ist die Produktion erst f├╝r den Juni geplant. Im Huawei Ascend D Quad werkt ein eigener Quad-Core-Prozessor K3V2, welcher in verschiedenen Varianten getaktet ist. So kommt dieser entweder mit 1,2 oder 1,5 GHz. Des Weiteren kommt ein Arbeitsspeicher von 1 GB Ram zum Einsatz. Das Display weist eine Aufl├Âsung von 1280 x 720 Pixel auf. Ebenso ist eine 8 Megapixel-Kamera auf der R├╝ckseite verbaut, die Frontkamera verf├╝gt ├╝ber 1,3 Megapixel. Intern k├Ânnen 8 GB gespeichert werden und ausgeliefert wird das Huawei Ascend D Quad mit Android 4.0.

Der Verkaufsstart soll f├╝r Juli geplant sein. Ob dies auch in Deutschland der Fall ist wurde noch nicht bekannt. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Quelle:  unwired view