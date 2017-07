HUAWEI P10 und HUAWEI P10 Plus: Das Fotostudio immer mit dabei Sponsored Post

Die beiden Premium-Smartphones von HUAWEI – das HUAWEI P10 und P10 Plus – sind die absoluten Trendsetter und kommen im stylishen Look und aktuellen Trendfarben daher. Neben State-of-the-Art-Technologien, sind beide Smartphones besonders schlank und leicht und liegen mit einer Dicke von 6,98 mm komfortabel in der Hand.

Erstmals ist die Leica Dual-Kamera 2.0 mit Porträt-Modus sowie eine 8 MP Leica-Frontkamera für gestochen scharfe Selfies verbaut. Diese erkennt automatisch, ob der Nutzer nur ein Foto von sich oder mit seiner Clique fotografiert und wechselt dann in den Weitwinkelmodus. Auf der Rückseite kommt die Leica Dual-Kamera 2.0 zum Einsatz, bestehend aus einem 20 MP Monochrom und einem 12 MP RGB-Sensor; verbesserte Algorithmen unterstützen zudem technische und künstlerische Fotografie-Funktionen. Beide Flaggschiff-Smartphones unterstützen Bokeh für farbige und native monochrome Aufnahmen. Dabei kommt ein neuer Tiefenschärfe-Algorithmus zum Einsatz, der schärfere und lebendigere Aufnahmen ermöglicht und dabei den Hintergrund elegant unscharf darstellt.

Das HUAWEI P10 und das HUAWEI P10 Plus heben Smartphone-Effizienz und -Personalisierung mit dem leistungsstarken HUAWEI Kirin 960-Prozessor und dem neuen EMUI 5.1 auf eine neue Ebene. Der Kirin 960 ist das aktuelle Hochleistungs-SoC-Chipset von HUAWEI: Die CPU bietet die beste Multikern-Performance aller aktuell auf dem Markt erhältlichen SoCs, die GPU steigert die Leistung um 180 Prozent und auch der Energieverbrauch ist um 40 Prozent besser. Der intelligente Machine Learning-Algorithmus zieht sich Erkenntnisse aus dem Nutzerverhalten des Smartphone-Besitzers und sieht die App-Nutzung vorher, um Systemressourcen intelligent bereitzustellen und zu recyceln.

Das HUAWEI P10 ist zum UVP von EUR 599,- in den Farben Greenery – der Pantone Farbe des Jahres -, Graphite Black, Mystic Silver, Dazzling Blue und Prestige Gold in Deutschland verfügbar. Das HUAWEI P10 Plus ist in Graphite Black, Mystic Silver, Dazzling Gold, Dazzling Blue und Greenery zu einer UVP von EUR 749,- zu haben.