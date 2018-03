Huawei prÃ¤sentiert die P20-Serie

Huawei stellte vor wenigen Augenblicken in Paris die neue P20-Serie vor. Das Huawei P20 und das P20 Pro ersetzen die P10-Modelle aus dem Vorjahr. Während das P20 die „Basis“-Ausstattung bietet, experimentierte Huawei beim P20 Pro deutlich mehr – und verpasste dem Phone unter anderem drei Kameras. Wir sind vor Ort und haben alle Infos und Fotos für euch. Zuerst die technischen Daten in tabellarischer Form:

Huawei P20 Huawei P20 Pro Bildschirmauflösung 2.224 x 1.080 Pixel 2.240 x 1.080 Pixel Betriebssystem EMUI 8.0 EMUI 8.0 Prozessor & Kerne Kirin 970 (4×2,4 & 4×1,8 GHz) Kirin 970 (4×2,4 & 4×1,8 GHz) Grafikeinheit Mali-G72 MP12 Mali-G72 MP12 RAM 4 GB 6 GB Interner Speicher 128 GB 128 GB Display 5,9 Zoll IPS LCD Display 6,2 Zoll AMOLED Display Kamera 12 + 20 MP, 24 MP (Frontkamera) 40 + 20 + 8 MP, 24 MP (Frontkamera) Akku 3.400 mAh 4.000 mAh Preis 649 Euro 849 Euro

Insgesamt drei Modelle

Schon vor einigen wenigen Tagen stellte Huawei das P20 Lite vor – allerdings ohne großen Medienrummel. Das ist bei den beiden anderen Modellen definitiv nicht so, rund 1.300 Journalisten, Influencer und Blogger trafen sich in der französischen Hauptstadt zur Vorstellung der beiden Phones. Schon die Specs-Liste verrät, dass es sich bei beiden Geräten um High End-Ableger handelt. Das P20 wurde im Vergleich zum Vorgänger in allen Belangen verbessert und erinnert in technischer Hinsicht stark an das Mate 10 Pro. Mit an Bord: Der Kirin 970 samt künstlicher Intelligenz, 4 GB RAM, 128 GB Festspeicher, zwei Kameras (in Zusammenarbeit mit Leica), ein 5,9 Zoll-Display (Full HD+) und jede Menge durchdachter Extras bei Kamera und Software. Wir konnten vorab schon einen Blick auf das P20 werfen und waren durchaus angetan. Eine konsequente Weiterentwicklung, einzig der doch spezielle Notch könnte nicht überall auf Gegenliebe treffen – das war schließlich beim iPhone X auch schon so. Davon abgesehen hebt Huawei die in den letzten Jahren doch etwas schnöde P-Serie auf den nächsten Level. Beide Modelle richten sich eher an Fashion-affine User, weswegen auch der Fingerprintsensor nach vorne verfrachtet wurde. Das hat weniger technische als optische Gründe: Die Mate-Serie soll damit von der P-Serie abgehoben werden.

Pro mit 68 MP-Knipse

Das P20 Pro platziert sich irgendwo zwischen den Welten. Ja, das Phone erfüllt höchste ästhetische Ansprüche, ist mit einem 6,2 Zoll-Display größer als die Modelle der Mate-Serie und vor allem in der „Twilight“ genannten Farbvariante ein echter Hingucker. Dennoch hat es Huawei nicht verabsäumt, die Stellschrauben in allen Bereichen nachzuziehen. Die Kamera hat ein drittes Auge spendiert bekommen, einen sogenannten Telesensor. In Kombination mit der 40 MP-RGB-Knipse und der 20 MP-Monochrom-Linse sollen noch bessere Aufnahmen möglich sein. In unserem Vorab-Test waren wir ob der Qualität beeindruckt, die Aufnahmen entstanden allerdings in einem eigens eingerichteten Raum. Wie sich die Kamera im „richtigen“ Test schlägt, liefern wir dann in der nächsten Ausgabe nach. Die künstliche Intelligenz wurde ebenfalls weiter verbessert, sie erkennt jetzt noch mehr Motive und kann sogar innerhalb einer Motivgruppe Differenzen erkennen. Ein Hund ist nicht einfach ein Hund, sondern eine von mehrere Rassen. Das Ziel des Herstellers ist es, die künstliche Intelligenz so stark mit der Kamera zu verweben, dass der Nutzer keinerlei manuelle Einstellungen mehr vornehmen muss, aber trotzdem stets die beste Aufnahme erhält.

6 GB RAM, 128 GB Speicherplatz und der Kirin 970 sind in dieser Gewichtsklasse mittlerweile Standard. Das Display löst ebenfalls mit Full HD+ auf, Huawei entscheidet sich also abermals für mehr Akku und weniger Auflösung. Apropos Akku: Der ist mit einer Nennkapazität von 4.000 mAh großzügig bemessen. Wie lange er tatsächlich durchhalten wird, werden unsere Tests zeigen. Das Mate 10 Pro besitzt allerdings den gleichen Akku und läuft auch nach mehrere Monaten Langzeittest noch locker über einen Tag. Die EMUI-Oberfläche wurde in Nuancen verbessert, unser Interview mit dem Chefentwickler liefern wir nach.

Der Preis: 649 Euro für das P20, 849 Euro für das P20 Pro.