Jetzt zum NachrÃ¼sten von A1: Das Handy wird zum HaustÃ¼rschlÃ¼ssel

Jetzt zum Nachrüsten von A1: Das Handy wird zum Haustürschlüssel Sponsored Post

Auch wenn der Begriff „smart“ immer mehr Einzug hält in die Häuser und Wohnungen der Republik, so vertrauen dennoch nach wie vor 97 % der Österreicher auf den klassischen Haustürschlüssel, was eine von A1 in Auftrag gegebene marketmind-Studie ergab. Dennoch können sich „mehr als zwei Drittel aller österreichischen Familien vorstellen, ihre Haustüre mit dem Smartphone abzusperren“, so Matthias Lorenz von A1.

Aus diesem Grund arbeitet der Mobilfunk-Marktführer künftig mit Nuki zusammen, einem Smart-Lock-Hersteller aus Graz. Dieser produziert nachrüstbare Lösungen für bereits vorhandene Schlösser in Eingangstüren. Die Besonderheit dieses Schlosses ist die einfache Nachrüstbarkeit. In weniger als fünf Minuten wird das Schloss, ohne zu schrauben oder zu bohren, an der Tür-Innenseite angebracht und das vorhandene Schloss wird dennoch nicht beeinträchtigt. Im Bedarfsfall kann weiterhin der Schlüssel an der Außenseite verwendet werden.

Das Smart Lock wird über die entsprechende App am Smartphone gesteuert, alternativ auch über eine Smartwatch. Zusätzlich können virtuelle Schlüssel jederzeit vergeben, zeitlich begrenzt und bei Bedarf auch wieder entfernt werden. Die Verwaltung erfolgt entweder über das Smartphone oder, optional, über die Nuki Web Plattform.

Das Nuki Smart Lock ist mit A1 Smart Home Starter Paket „Sicherheit“ (gemeinsam mit dem A1 Smart Home Gateway, einer Indoor Kamera, einem Multisensor und einem Tür-Fenstersensor) um 380 Euro (statt rund 500 Euro) online und in allen A1 Shops erhältlich.