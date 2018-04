ANDROID MAGAZIN-Lesertest: Huawei MediaPad M5 testen und gewinnen!

Wir haben von Huawei fünf MediaPad M5 bekommen, die ausführlich getestet werden sollen. Wer das macht? Unsere Leser! Der beste Hobby-Redakteur darf sich das neue Tablet dann auch behalten.

Es müssen ja nicht immer wir urteilen, ob ein Tablet gut ist oder nicht. Darum machen wir gemeinsam mit Huawei einen Lesertest. Wer mag, kann sich über das unten stehende Formular als Redakteur anmelden – einfach per Angabe der Mailadresse und des Namens.

Wir losen dann fünf Teilzeit-Redakteure aus, die das Huawei MediaPad M5 einige Wochen testen dürfen. Einzige Voraussetzung: Das Ausfüllen eines kleinen Fragebogens und ein paar Zeilen zum Tablet. Zum Stichtag sammeln wir die Kurzaufsätze und die Tablets dann wieder ein. Eine Jury bewertet dann die Texte, der Gewinner bekommt das Huawei MediaPad M5 dann geschenkt. Keine Sorge: Wir legen wert auf eine ehrliche Meinung, es gewinnt keineswegs der Teilnehmer mit der besten Meinung.

Im nächsten Android Magazin (erhältlich ab dem 07. Juni) sind die Artikel unserer Leser dann außerdem in Teilen abgedruckt. Alle Tester erhalten diese Ausgabe selbstverständlich kostenlos. Wer also mitmachen und uns ein wenig Arbeit abnehmen will: Einfach das nachfolgende Formular ausfüllen und mit ein wenig Glück schicken wir schon nächste Woche das Huawei MediaPad M5!

