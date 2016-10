Messenger Lite: Facebooks abgespeckte Messenger-App Hartmut Schumacher

Der „Messenger Lite“ richtet sich an Anwender mit älteren Smartphones. – Einen Haken gibt’s dabei allerdings.



Facebook hat heute eine neue Messenger-App veröffentlicht. „Wie bitte?! Gibt’s nicht schon genĂĽgend Messenger?“ – Kein Grund zur Aufregung: Bei der neuen App „Messenger Lite“ handelt es sich um eine abgespeckte Version des Facebook-Messenger.

Gedacht ist diese Version für Anwender, die ältere Android-Smartphones mit wenig Speicherplatz und langsamem Prozessor verwenden – und die lediglich relativ gemächliche Internet-Verbindungen nutzen können.

Was damit genau gemeint ist, das zeigt die Liste der Staaten, in denen der Messenger Lite zunächst verfügbar sein wird: Kenia, Malaysia, Sri Lanka, Tunesien und Venezuela. – Facebook hat aber auch vor, später die Benutzer in anderen Staaten mit dem Mini-Messenger zu beglücken.

Wer nicht so lange warten kann: Voraussichtlich wird die Installationsdatei des Messenger Lite bald auch bei APK Mirror erhältlich sein. So dass auch Anwender hierzulande die App verwenden können. Vorausgesetzt, Facebook unterbindet nicht den Einsatz des Messenger Lite in bislang nicht unterstützten Ländern.

