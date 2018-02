Mit der nÃ¤chsten Android-Version soll das Aufzeichnen von TelefongesprÃ¤chen mÃ¶glich werden

Mit der nächsten Android-Version soll das Aufzeichnen von Telefongesprächen möglich werden Philipp Lumetsberger

Wie vor kurzem bekannt wurde, soll in der Nachfolge-Version von Android Oreo eine neue Funktion eingebaut werden.

Das Aufzeichnen von Telefonanrufen soll damit künftig möglich sein. Im Zuge der Entwicklung des Oreo-Nachfolgers arbeitet Google bereits an dieser Aufnahmefunktion. Die Aufnahme des Gesprächs soll allerdings nicht ohne einen entsprechenden Hinweis erfolgen. Damit der Anrufer genau weiß, wann das Gespräch aufgenommen wird, ertönt alle 15 Sekunden ein Signalton. Der Ton ist notwendig, um eine behördliche Freigabe für die Aufnahmefunktion zu erhalten. Bisher war die Gesprächsaufzeichnung vereinzelt auf Android-Smartphones möglich. Hersteller wie beispielsweise Samsung, Xiaomi oder auch OnePlus hatten diese Funktion in einzelnen Modellen bereits zur Verfügung gestellt. Google selbst hat diese Funktion bis jetzt nicht in sein Betriebssystem integriert.

Quelle: Neowin