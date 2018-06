Nein zu Google Pay: Deutsche Sparkasse startet mit eigener App Florian Meingast

„Die Sparkassen gehen in Kürze mit der ‚Mobiles Bezahlen‘-App in den Markt. […] Eine Kooperation mit Google ist in Deutschland keine Option.“ – Das teilte das Kreditinstitut am vergangenen Dienstag via Twitter mit.

Stattdessen kann sich das Unternehmen künftig eine Kooperation mit Apple vorstellen.

Wir sind grundsätzlich an Apple Pay interessiert. — Sparkasse (@sparkasse) 27. Juni 2018

Eine genaue Begründung für diese Aussage suchte man jedoch vergeblich. Wann genau Apples Bezahldienst in Deutschland verfügbar sein wird, ist zudem noch unklar.

Mithilfe der „Mobiles Bezahlen“-App der Sparkasse können „[u]nsere Kunden (…) dann ihre Sparkassen-Card oder Sparkassen-Kreditkarte digital mit ihrem NFC-fähigen Android-Smartphone nutzen.“ Ein offizielles Veröffentlichungsdatum gibt es noch nicht.

Quelle: Twitter