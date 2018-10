Neuer WhatsApp-Modus Philipp Lumetsberger

WhatsApp arbeitet ständig an der Verbesserung seines Messengers und entwickelt immer wieder neue Funktionen, die manchmal mehr oder weniger sinnvoll sind. Eine dieser neuen Funktionen ist der „Vacation Mode“, also Urlaubsmodus, der sich aktuell noch in der Entwicklungsphase befindet.

Dieser soll eine Schwachstelle beseitigen, die von vielen Nutzern bemängelt wird: Wird nämlich in einem bereits archivierten Chat etwas geschrieben, wird dieser automatisch wieder aus dem Archiv entfernt und scheint erneut in der Chatliste auf. Der Urlaubsmodus soll in diesem Fall Abhilfe schaffen. Er wird nicht für jeden einzelnen Chat aktiviert, sondern muss in den Messenger-Einstellungen aktiviert werden. Ist dies der Fall, sind die archivierten Chatverläufe so lange stumm geschaltet, bis der Modus wieder deaktiviert wird. Somit bleiben Chats, die man nicht mehr sehen möchte, auch tatsächlich ausgeblendet und werden nicht mehr in der Chatliste aufgeführt.

Quelle: wabetainfo