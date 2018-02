Nintendo entwickelt Smartphone-Version des Spieleklassikers Mario Kart Philipp Lumetsberger

Nintendo hat vor kurzem bekanntgegeben, dass das Kult-Rennspiel Mario Kart endlich auch auf das Smartphone kommt. Unter dem Namen „Mario Kart Tour“ soll das Spiel im März 2019 für die mobilen Geräte erscheinen. Auf welchen Plattformen das Spiel laufen wird, wurde noch nicht bestätigt. Es wird allerdings davon ausgegangen, das „Mario Kart Tour“ unter Android und iOS laufen soll.

Neben dem neuen Game hat Nintendo zwei weitere große Ankündigungen im Gepäck: So wurde bekannt gegeben, dass ein neuer „Mario“-Film entwickelt werden soll. Gerüchten zufolge soll es sich dabei um einen Animationsfilm handeln. Die zweite große Ankündigung betrifft Nintendos aktuelle Konsole Switch. Ab September will Nintendo den Dienst „Nintendo Switch Online“ starten. Dieser Dienst ist für all jene Spieler interessant, die sich online mit anderen Spielern messen möchten.

Quelle: The Independent