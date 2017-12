Noch bis Jahresende bei Drei: 19 GB Datenvolumen fÃ¼r 19 Euro!

Noch bis Jahresende bei Drei: 19 GB Datenvolumen für 19 Euro! Sponsored Post

„Hereingeschneit, mehr Gigabyte.“ So lautet der Slogan der aktuellen Aktion des Mobilfunkanbieters Drei, bei der du große Datenvolumen für kleine Preise erhältst.

19 GB Datenvolumen pro Monat? Das klingt gut. Für nur 19 Euro monatlich? Das klingt noch besser!

Aber alles ist das noch lange nicht: Denn wenn du dich bis Ende des Jahres für den Tarif „Giga L“ des österreichischen Mobilfunkanbieters Drei anmeldest, dann sparst du die Aktivierungsgebühr von 69 Euro – und erhältst obendrein noch das Huawei-Smartphone „P10 Lite“ oder das LG-Smartphone „Q6“ ohne weitere Kosten.

6 der 19 GB im Tarif „Giga L“ kannst du statt in Österreich in einem anderen EU-Land verbrauchen. Ebenfalls enthalten in diesem Tarif sind 3.000 Gesprächsminuten und 3.000 SMS-Nachrichten. (Die Mindestvertragsdauer beträgt 24 Monate. Zum Preis hinzu kommt eine Service-Pauschale in Höhe von 22 Euro pro Jahr.)

29 GB für 29 Euro

19 GB Datenvolumen sind dir zu wenig? – Dann bietet sich der Tarif „Giga XL“ an. Er stellt für 29 Euro im Monat satte 29 GB zur Verfügung. 9 GB davon lassen sich EU-weit nutzen. Zusätzlich dabei: 4.000 Gesprächsminuten, 4.000 SMS-Nachrichten und 300 Gesprächsminuten für Telefonate in EU-Länder sowie nach Norwegen, nach Liechtenstein, nach Island, in die Schweiz, in die Türkei und in die USA.

Ein Smartphone gibt’s auch dazu. Und zwar wahlweise das „Galaxy S7“ von Samsung oder das „P10“ von Huawei.

Ich brauche aber gar kein neues Smartphone …

Du bist noch vollkommen zufrieden mit deinem gegenwärtigen Smartphone? Auch in diesem Fall sind die beiden „Giga“-Tarife von Drei für dich interessant. Denn wenn du darauf verzichtest, bei Vertragsabschluss ein Smartphone zu erhalten, dann reduziert dies den monatlichen Preis für die Tarife:

Unter der Bezeichnung „Giga SIM L“ ist die 19-GB-Variante erhältlich – für 15,20 Euro monatlich. Die 29-GB-Variante „Giga SIM XL“ kostet ohne Smartphone lediglich 23,20 Euro im Monat.

Keine Kostenfalle

Und wenn das Datenvolumen deines Tarifs doch einmal aufgebraucht sein sollte, noch bevor der Monat vorbei ist? – Dann gibt es weder eine Geschwindigkeitsdrosselung, noch eine Verrechnung nach MB-Verbrauch, noch eine automatische Hinzubuchung. Stattdessen kannst du dank der voreingestellten Option „3Schutzengel“ bequem per SMS-Nachricht weiteres Datenvolumen hinzubuchen – 1 GB für 4 Euro (bis zu zehn Mal im Monat).