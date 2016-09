Personen in WhatsApp erwÃ¤hnen

Personen in WhatsApp erwähnen Samuel Grösch

Eine nützliche und zugleich möglicherweise nervende Funktion hat seit kurzem in die mobilen WhatsApp-Versionen Einzug gehalten. Von Facebook und Telegram ist das Erwähnen, also gesonderte Hervorheben des Adressats, bereits bekannt – das geht ab sofort auch in WhatsApp.

Sinnvoll ist das neue Feature vor allem in Gruppenchats, in denen man nicht immer alles mitliest. Inhalte, die für einen speziellen Empfänger von Relevanz sind, kann der Sender so kennzeichnen indem er ein @ tippt und im aufpoppenden Menü die Person auswählt. Selbst wenn die Person die Gruppe eigentlich stummgeschaltet hat, bekommt sie so eine Benachrichtigung über die Erwähnung.

Für effektives Arbeiten in Gruppen kann das neue Feature auf jeden Fall hilfreich sein. Auf der anderen Seite hebelt es aber auch das komplette Stummschalten von Gruppen aus, was den ein oder anderen nerven könnte.

Quelle: thenextweb