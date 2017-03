Pixel 2: das nÃ¤chste Google-Smartphone steht schon in der Warteschleife

Pixel 2: das nächste Google-Smartphone steht schon in der Warteschleife Hartmut Schumacher

Wird in diesem Jahr ein „Pixel 2“ auf den Markt kommen? Ja. Wann und zu welchem Preis? Darüber gibt es bislang erst relativ schwammige Informationen.



Auch interessant: Pixel-Smartphones könnten bereits 2017 faltbare Displays haben

In diesem Jahr wird Google einen Nachfolger des „Pixel“-Smartphones (siehe Foto) auf den Markt bringen – so Rick Osterloh, Hardware-Chef bei Google in einem Interview auf dem Mobile World Congress. Auf ein konkretes Erscheinungsdatum wollte er sich nicht festlegen lassen. Er sprach aber von einem „jährlichen Rhythmus“, so dass wir uns wohl auf ein freudiges Ereignis im Herbst gefasst machen dürfen.

Und wie sieht es mit dem Preis des „Pixel 2“ aus? Er wird weiterhin in Premiumgefilden angesiedelt sein. Eine preiswertere Pixel-Ausführung ist nicht geplant.

Aber das ist anscheinend auch nicht nötig. Denn die aktuellen Modelle „Pixel“ und „Pixel XL“ sind so beliebt, dass Google es nicht schafft, genügend Exemplare herzustellen, um die Nachfrage zu stillen.

Quelle: AndroiPit