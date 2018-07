Play Store: Tausende Entwickler kÃ¤mpfen um ihr Ãœberleben

Play Store: Tausende Entwickler kämpfen um ihr Überleben Florian Meingast

Aufgrund der Vermutung, dass Google kürzlich einige Schrauben am Sichtbarkeitsalgorithmus des Play Stores gedreht hat, werden Spiele von kleinen unabhängigen Entwicklern immer weniger auf Android-Smartphones heruntergeladen.

Diese Information veröffentlichten die Betreiber von readymag.com am vergangenen Dienstag, 26.6.2018, auf ihrer Webseite. „Zuerst sah es nach einer normalen Fluktuation aus, die hin und wieder auftritt. Am Montag Morgen (21. Juni 2018) hatten zahlreiche kleine und unabhängige Entwickler plötzlich zwischen 80 und 90 Prozent an neuen Downloads verloren“, heißt es auf dem Portal. „Die über Google Play bezogenen Werbeeinnahmen waren meine Haupteinnahmequelle“, schreibt ein betroffener App-Entwickler, der von heute auf morgen einen Großteil seiner Einkünfte verloren hat. Für ihn sehe es im Moment aus finanzieller Sicht „nicht gut aus“.

Google hat sich bis dato noch nicht zu diesem Vorfall geäußert.

Quelle: Readymag