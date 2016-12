SkyFloat: Innovative Halterung fÃ¼r Smartphone und Tablet

SkyFloat: Innovative Halterung für Smartphone und Tablet Johannes Gehrling

Nackenschmerzen vom Spielen mit dem Tablet? Das Smartphone benutzen und gleichzeitig Zähneputzen ist super umständlich? Dann ist diese neuartige Halterung vielleicht etwas für dich!

Dank einer Kickstarter-Kampagne wurde SkyFloat verwirklicht, die ersten 50 Unterstützer erhalten das Gadget bereits, alle anderen dann im kommenden Jahr. Im Finanzierungszeitraum von 60 Tagen kamen über $70.000 zusammen – damit wurde das Ziel von $10.000 gleich um ein vielfaches übertroffen.

Bei SkyFloat handelt es sich um eine universelle Halterung für verschiedenste Smartphones und Tablets. Via Magnetsmechanismus wird eine lange Metallstange an der Decke befestigt, an deren unterem Ende das Smartgerät Halt findet – das schwebt dann quasi in der Luft, direkt vor dem Gesicht. Dadurch wird der Nacken geschont, weil keine unnatürliche Haltung eingenommen werden muss, außerdem bleiben beide Hände frei, um andere Dinge zu tun – beispielsweise Kochen oder eben Zähneputzen.

Hier findest du die Kickstarter-Seite von SkyFloat.

Quelle: SkyFloat / Kickstarter