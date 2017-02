Smartphone-VerkÃ¤ufer mit Treuhandkonto betrogen

Smartphone-Verkäufer mit Treuhandkonto betrogen Samuel Grösch

Die Polizei Stade warnt aktuell wieder vor einer Abzock-Masche über die Plattform Ebay. Zwei Kürzlich zur Anzeige gebrachte Fälle sind die Ursache, bei denen der Treuhandkonto-Trick angewendet wurde.

Dabei geben Interessenten an Ebay-Auktionen vor, das Smartphone zu kaufen wollen – an Ebay vorbei. Zahlungstechnisch soll die Abwicklung über ein sicheres Treuhandkonto laufen, die Bankbestätigung zur Nachweisung der Sicherheit ist dabei gefälscht. So kommt es, dass die Verkäufer das Gerät abschickten, aber nie Geld erhielten. Deshalb immer vorsichtig sein und nie an der Plattform vorbei verkaufen.

Quelle: mopo