Die Android-Versionsverteilung von 2009 bis 2017 in einem Video Michael Derbort

Wie hat sich eigentlich die Verteilung der Android-Versionen im Laufe der Jahre entwickelt? Dieses Video visualisiert das ganz anschaulich.

Version 2.2 erst jetzt verschwunden

Es liegt nicht an Google: Da Android ein quelloffenes Betriebssystem ist, obliegt es dem Hersteller der entsprechenden Smartphones, aktualisierte Versionen von Android bereitzuhalten. Dass das mehr schlecht als recht gelingt, pfeifen die Spatzen inzwischen von den Dächern. In der Folge kommt häufig nur eine Minderheit der Nutzer in den Genuss aktueller Betriebssysteme. Entsprechend sieht auch die Verteilung der einzelnen Versionen aus.

Ein YouTuber hat sich mal die Mühe gemacht, dies grafisch darzustellen. Daran erkennen wir etwa, dass zum Beispiel Version 2.2 aus dem Jahr 2010 erst jetzt verschwunden ist. Während Google ständig neue Versionen präsentiert, hinken die Geräte-Hersteller hinterher – oft genug, weil sie es einfach nicht schaffen, ihre eigene Firmware daran anzupassen. Die Folge für den Kunden: Ständig veraltete Systeme.

Hier nun das Video:

Quelle: Stereopoly