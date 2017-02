Das Smartphone der Zukunft: So wÃ¼nschen es sich die Deutschen

Fingerprintsensor, Doppelkamera, randlos: das sind Smartphone-Innovationen von gestern. Doch was kommt morgen?

Zehn Jahre nach dem ersten Smartphone geht den bahnbrechenden Innovationen schön langsam die Luft aus. Gibt es dennoch neuartige Funktionen, die sich die Deutschen für ihr Smartphone der Zukunft wünschen? Diese Frage stellt sich Lenovo – und beantwortete sie in einer repräsentativen Studie, in der rund 2.000 Personen im Alter von über 18 Jahren befragt wurden.

Und was alle erwartet haben: Ganz oben auf der Wunschliste stehen Verbesserungen im Bereich Akkulaufzeit und Display- bzw. Gehäusestabilität. „Wochenlange Akkulaufzeit“, das klingt allerdings sehr utopisch. Immerhin 57 Prozent der Deutschen möchten in Zukunft so ein Smartphone haben. Die Hälfte der deutschen Bürger wünscht sich ein quasi unzerstörbares Gehäuse bzw. Display, also ein Smartphone, das man schon mal im Streit jemandem nachwerfen kann, ohne dass es zu Bruch geht.

