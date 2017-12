Die kleinen, feinen Unterschiede: beliebteste Apps in Ã–sterreich und Deutschland

Auf den ersten Blick mag es nicht besonders aufregend erscheinen, die Listen der am meisten heruntergeladenen Android Apps dieses Jahres in Deutschland und Österreich miteinander zu vergleichen. Auf den zweiten Blick lohnt sich der Vergleich allerdings, denn es offenbaren sich die doch recht signifikanten Differenzen, die einzeln genommen Bände sprechen.

Nach den Kategorien Kommunikation, Gaming und Shopping geordnet, erzählen uns diese Präferenzen etwas über die Gewohnheiten und Vorlieben in der Alpenrepublik und bei uns in Deutschland. Wir haben uns mal aus Spaß angesehen, was diese kleinen, feinen Unterschiede über uns und unsere Nachbarn zu sagen haben.

Die kommunikativere Nation

Das Smartphone an und für sich ist – zumindest in seinen Grundzügen – ein Instrument der Kommunikation. Das ist an sich keine Überraschung, und daher verwundert es ebensowenig, dass sich WhatsApp unter den am meisten heruntergeladenen Apps befindet. Genauer genommen steht der Messenger WhatsApp schon seit 2015 in Österreich direkt an allererster Stelle der beliebtesten Apps und in Deutschland steht es ebenfalls solide auf der Nummer Drei. Subtil zwar, aber nicht von der Hand zu weisen ist, dass sich in dieser unterschiedlichen Platzierung der Trend abzeichnet, der sich mit der Nutzung der Facebook Messenger App fortsetzt. Die Messenger App des Social Media Giganten ist in Österreich auf dem 3. Platz, während sie bei uns abgeschlagen auf Platz 8 landet. Die Facebook App, in Österreich noch auf Platz 7, ist in Deutschland gar nicht erst dabei – geschweige denn Snapchat und Instagram. Die Facebook App ist zumindest auf den neueren Geräten bereits vorinstalliert und taucht vielleicht deswegen in Deutschland nicht mehr auf. Dass es insgesamt vier Social Media Apps in Österreich gegenüber nur zweien in Deutschland sind, könnte andeuten, dass unsere Nachbarn der Kommunikation – zumindest in den sozialen Medien – einen etwas höheren Stellenwert geben.

Games, Slots und Poker – beim Spielen die Nase vorn

Was ist den Deutschen noch viel lieber als die Kommunikation und der soziale Austausch? Natürlich das Entertainment – genauer genommen das Online Gaming! Während mit Bubble Witch 3 Saga nur eine Gaming App in den Top Ten Österreichs auftaucht, sind es in Deutschland schon ganze fünf Gaming Apps, die jeweils die Plätze 2, 5, 6, 7 und 10 belegen. Immerhin hat es die Bubble Hexe bei unseren Nachbarn auf den stolzen zweiten Platz geschafft. Dass Mobiles Gaming auf dem Vormarsch ist, ist kaum zu übersehen. Dieser Trend ist zu einem guten Teil den Online Casinos zuzuschreiben, da neben den klassischen Casinospielen wie Poker, Blackjack und Roulette eine Vielzahl an interessanten und spannenden Slots angeboten wird. Es gibt eigene Casino Apps wie die überaus beliebte Betsafe Casino App, mit der man die Spiele, Live-Streams und Sportwetten des Anbieters nutzen kann. Bei anderen Anbietern werden wiederum Browser Games angeboten, die bei Online Casinos ebenfalls viel Anklang finden. Da für Browser Games keine Apps heruntergeladen werden müssen, sind sie in diesen Statistiken nicht abgebildet. Die Zahlen würden aber erwartungsgemäß recht hoch ausfallen, Deutschland ist eben eine Spielernation.

Schick geshoppt

Damit sind wir beim zweiten großen Hobby der Österreicher angelangt: ganze vier von zehn Apps sind Shopping-Portale. Ob nagelneu oder gebraucht, als Schnäppchen oder zum vollen Preis, in der Alpenrepublik wird eben gern geshoppt. Amazon Shopping ist in beiden Ländern gleichermaßen auf dem neunten Platz gelandet. In Deutschland wiederum ist mit Joom ein neues Portal auf dem ersten Platz – die App funktioniert ähnlich wie Wish und ermöglicht es, Waren zu einem Schnäppchenpreis aus China zu importieren. Allerdings wird vor versteckten Kosten wie anfallenden Zollgebühren gewarnt. Beim Shoppen haben die Österreicher wiederum die Nase vorn, denn die Shopping-Lust scheint mit 4 zu 2 Apps noch größer zu sein, als in Deutschland.

Abschließend lässt sich – selbstverständlich augenzwinkernd – festhalten, dass die Österreicher schicker und kommunikativer sind als die Deutschen, diese aber wiederum einen großen Sportsgeist besitzen. Ob sich diese Unterschiede auch im neuen Jahr anhand der beliebtesten Apps fortsetzen, ist allerdings noch nicht abzusehen.