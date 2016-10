Kindererziehung im digitalen Zeitalter: Einstiegsalter in Deutschland spÃ¤ter

Ab welchem Alter lassen Eltern ihren Nachwuchs ohne Beaufsichtigung im Internet surfen oder ein eigenes Social-Media-Profil anlegen? Wann bekommt der Nachwuchs sein erstes eigenes Smartphone? Der Security-Software-Hersteller ESET hat dazu rund 1.000 Personen in Deutschland, Russland, UK und USA befragt.

Ab ins Internet

Interessant ist: Deutschen Kindern wird der Einstieg in die digitale Welt am l├Ąngsten verwehrt. Die deutschen Eltern geben an, dass ihre Kinder erst mit 9 Jahren und 10 Monaten (also rund 10 Jahren) unbeaufsichtigt das Internet nutzen d├╝rfen. Damit liegt Deutschland hinter Gro├čbritannien (9 Jahre, 6 Monate) und den USA (9 Jahre, 5 Monate).

Auch die Ergebnisse in der Kategorie ÔÇ×Zugang zu sozialen NetzwerkenÔÇť sind interessant: W├Ąhrend sich die Eltern der drei Nationen Deutschland, Gro├čbritannien und USA lange Zeit lassen (rund 10 Jahren und 7 Monate), sind russische Kinder mit 8 Jahren und 7 Monaten Fr├╝hentwickler.

Mein erstes Smartphone

Ähnlich sind die Ergebnisse beim ersten Mobiltelefon. In Deutschland gibt es das im Schnitt mit  9 Jahren und 8 Monaten (USA: 9 Jahre, 10 Monate; UK: 9 Jahre, 7 Monate), in Russland freuen sich die Kinder bereits mit 7 Jahren und 2 Monaten über ihr erstes Smartphone.

Geschlechtsspezifische Unterschiede

Fast zu erwarten war das Ergebnis, dass V├Ąter allgemein etwas milder in der Erziehung sind und ihre Kinder rund ein Jahr fr├╝her in die digitale Welt entlassen, als deren M├╝tter.

L├Âsung f├╝r achtsame Eltern

ESET bietet mit ÔÇ×Parental ControlÔÇť allen achtsamen Eltern eine App, mit der sie ihre Kinder bei den ersten Schritten im Netz begleiten k├Ânnen. Die App sch├╝tzt den Nachwuchs mit altersgerechten Filtern vor unangemessenen Inhalten auf Android-Tablets und Smartphones.

