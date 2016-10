Samsung steigert trotz Note 7-Debakel den Gewinn

Wer erwartet hätte, dass Samsung wegen seiner Akku-Probleme beim Note 7 einen Gewinneinbruch zu verzeichnen hätte, wird nun eines Besseren belehrt.

Samsung gibt schon mal einen Ergebnisausblick auf das dritte Quartal 2016 und da rechnet der Konzern mit einem operativen Gewinn in der Höhe von 7,7 Billionen Won. Das entspricht rund 6,2 Milliarden Euro. Und es entspricht einem Plus von rund 5 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum im vergangenen Jahr. Die Analysten hatten mit etwas weniger gerechnet. Die Aktie liegt dementsprechend knapp am Allzeithoch bei aktuell 608 US-Dollar.

Der Umsatz wird mit 51 Billionen Won beziffert, das sind 41 Milliarden Euro. Kein schlechten Ergebnisse also und dies obwohl Samsung im September ob der Akku-Problems in den Note 7-Geräten zu straucheln begann. Wir haben berichtet.

Angeblich wurden die Auswirkungen des Note-Debakels durch gute Geschäfte im Bereich der Display und Speicherchips wettgemacht. Andererseits könnte es durchaus sein, dass die Kosten der Umtauschaktion erst ins nächste Quartal einfließen.

Quelle: c|net