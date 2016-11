Umfrage: Apple ist in den USA die Nummer 1! Michael Derbort

Eine repr├Ąsentative Umfrage wollte wissen, welche Marke f├╝r Verbraucher in den USA am relevantesten ist. Das Ergebnis steht nun fest: Appla hat das Rennen gemacht und steht an erster Stelle.

Technologie-Marken vorne

Auch die nachfolgenden Marken sind uns nicht unbekannt: Amazon auf Platz 2 und Android auf Platz 3. Insgesamt sind die Technologie-lastigen Marken ziemlich weit vorne. Der erste Brand, den wir nicht unmittelbar damit verorten, ist Nike – zu finden auf Platz 7.

Auch in Deutschland haben diese Marken ein gewichtiges W├Ârtchen mitzureden, denn auch dort stehen sie im Ranking ganz weit vorne. Es sieht gewaltig danach aus, als ob die g├Ąngigen Technologie-Marken unsere Zukunft bestimmen werden.

Quelle: fastcocreate.com