Wo wir Deutschen unser Smartphone Ã¼berall nutzen?

Eigentlich ist die vereinfachte Antworte auf diese Frage: überall – und jederzeit. Doch wir müssen hier ein wenig differenzieren.

Nicht alle nutzen etwa das Smartphone auch auf dem „Stillen Örtchen“ und nur ein paar wenige verwenden es in der Schule. Wie hoch der jeweiligen Anteil in welcher Umgebung in Prozent ist, das haben die Statista-Analysten in einer Umfrage ermittelt.

Vorbildlich: Zu Hause, aber nicht an der Schule

Nicht unerwartet liegt die heimische Umgebung mit 90 Prozent ganz vorne. Hinter dieser breit gefassten Kategorie „Zu Hause“ folgt die ebenfalls sehr breite Kategorie „Unterwegs“ mit 87 Prozent. Dann wird der Einsatz schon etwas dünner. Im Wartezimmer nimmt nur jeder Zweite das Handy aus der Tasche, auch im öffentlichen Verkehr sind es nur 47 Prozent. Interessanterweise sind es im Restaurant nur 27 Prozent. Hier kommt wohl das schlechte Gewissen bzw. das Phänomen der „Sozialen Erwünschtheit“ zum Tragen. Denn gefühlt sind weit über 50 Prozent, die das Handy im Restaurant nicht ignorieren können.

