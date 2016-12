Super Mario Run: Endlich wetzt der Klempner Mario auch auf dem Smartphone-Bildschirm herum Hartmut Schumacher

Smartphone-Premiere für den rasenden Klempner: Das Spiel „Super Mario Run“ ist bereits der Renner auf dem iPhone. Und was ist mit der Android-Version?



Endlich ist mit „Super Mario Run“ das erste „Mario“-Spiel für Smartphones erschienen. Und hat sich gleich in den ersten Stunden nach der Veröffentlichung an die Spitze der Charts gesetzt. Zumindest im App Store von Apple. Denn das Nintendo-Spiel ist bislang lediglich in einer Version für iOS erhältlich, läuft also nur auf dem iPhone und auf dem iPad. Eine Android-Version ist gerüchteweise zwar geplant, eine Bestätigung dafür oder gar ein Erscheinungsdatum gibt es jedoch noch nicht.

Bei „Super Mario Run“ handelt es sich um ein Jump-’n‘-Run-Spiel, in dem der rasende Klempner Mario sich durch 6 Welten mit 24 Leveln kämpfen muss. Herunterladen und ausprobieren lässt sich das Spiel kostenlos. Wer allerdings alle Level durchspielen möchte, der muss 9,99 Euro hinblättern.

Quelle: Super Mario Run im App Store