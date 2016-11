Auf der Flucht vor Trump? Eine App hilft auswanderungswilligen US-BÃ¼rgernâ€¦

Donald Trump ist der nächste US-Präsident und die ganze Welt greift sich auf den Kopf und fragt sich, wie das passieren konnte. Auch viel US-Bürger fragen sich das. Manche fragen sich soagr, wohin sie auswandern sollen.

Genau für diese Gruppe von Fluchtwilligen gibt es nun eine App – eine Dating-App, die US-Bürger mit Einwohnern aus Kanada verkuppelt. Sie funktioniert ähnlich wie Tinder, allerdings geht sie noch ein wenig weiter: Sie ist an all jene Bürger der USA gerichtet, die mit einem Präsidenten Trump nicht klarkommen und auswandern möchten. So kann man also auch die aktuelle und die gewünschte Staatsbürgerschaft angeben.

Maple Match nennt sich die App, die im Moment nur für iOS vorliegt. Und Maple Match heißt auch das Unternehmen dahinter. Auf dessen Webseite erfährt man, was Maple Match besser bzw. anders macht als andere Dating-Apps.

Wisch-freies Zusammenbringen

Ihre Daumen haben genug Arbeit. Gönnen wir ihnen eine Pause, lässt uns Maple Match wissen. Alles, was Sie tun müssen, um Ihre Chancen zu erhöhen, ist die übereinstimmenden Personen auswählen und mit ihnen zu chatten. Um den Rest kümmert sich die App. Außerdem behauptet die App, sicher zu sein und die Privatsphäre zu schützen und geschlechterunabhängig für alle geeignet zu sein.

Und wozu das Ganze?

Das fragt man sich natürlich schon: Wieso sollten US-Bürger nach Kanada fliehen wollen. Der Grund kann nur der Sieg von Donald Trump bei der US-Wahl sein. Er spaltet das Land wie nie ein Präsident zuvor. Und noch am Tag der Wahl fielen in Kanada die Server der Einwanderungsbehörde aus, weil so viele gleichzeitig einen Einwanderungsantrag stellten.

Die App macht also durchaus Sinn. Sie wurde zwar bereits vor der Wahl gelauncht, aber sie wird gerade jetzt von vielen Bürgern heruntergeladen werden, noch mehr werden aber sehnsüchtig auf eine Android-Version warten.

