Nun steigt ja auch Google fix in die Smartphone-Produktion ein, andere Google-Hardware gibt es ja schon seit einiger Zeit. Hier die neuesten Geräte.

Klar, dass an erster Stelle die Pixel-Phones stehen, doch neben diesen beiden Aushängeschildern hat Google noch mehr an Gadgets zu bieten, etwa Google Home oder Chromecast Ultra. Auch Google Wifi ist neu, aber in diesem Video findest du auch nicht ganz so ernstgemeinte Gadgets, wie zum Beispiel das selbstfahrende Fahrrad.

Hier nun das Video: