Neuer Leak: Das Galaxy S8 ist in einem Video zu sehen

Leaks sind in der Branche der Smartphone-Hersteller nicht unüblich. Und knapp vor dem Launch eines Flaggschiffs häufen sie sich naturgemäß. In einem aktuellen Leak sehen wir das S8 in einem Video.

Ja, wir können das S8 in einem Video bestaunen – wenn auch in einem sehr kurzen Video. Gezeigt wird es von dem Youtuber „505nick aka DkDn“. Der hat offenbar ein Datenleck gefunden. Neue Erkenntnisse gib tes indes nicht. Außer den Informationen „No photo allowed“, „Note For Sale“ und „Do not leak info“, die groß auf der Rückseite prangen, finden wir noch Barcode und IMEI. Alles andere kennen wir schon, etwa das Infinity-Display

Wie lange das Video noch auf Youtube zum Abruf bereitstehen wird, wissen wir nicht. Kann sein, das es bald entfernt wird, immerhin wird Samsung mit solchen Leaks wohl kaum einverstanden sein.

Hier nun das besagte Kurzvideo:

