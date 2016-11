Diese Drohne lässt unsere Papierflieger Träume wahr werden! Lisa Reithner

Diese Drohne macht es dir möglich einen Papierflieger in eine Drohnen zu verwandeln!

Eine kleine live stream Kamera wird befestigt die man in alle Richtungen drehen kann. Außerdem ist diese Kamera mit deinem Smartphone verbunden und ermöglicht dir so die Sicht von Oben! Weiters kannst du deinen Papierflieger steuern, indem du mit dem Kopf wackelst! Einen Papierflieger zu fliegen hat sich bestimmt noch nie so echt angefühlt!

Hier noch ein Video:



Quelle: facebook