Dominoâ€™s neuer rollender Pizzabote braucht keinen Fahrer

Wenn dieser Pizzabote kommt, müssen Kunden von Domino’s Pizza in Australien kein Trinkgeld mehr bereithalten. DRU (Domino’s Robotic Unit) hält bestimmt nicht die Hand auf.

Das, was jetzt auf den Straßen von Queensland zu sehen ist, lässt erst einmal an einen Aprilscherz denken: ein komplett selbstfahrender Roboter, vollgepackt mit edler Technik und mit der Mission, italienische Küche zu hungrigen Kunden zu bringen. Im Inneren des weißen Fahrzeugs befindet sich ein Warmhalteofen, und damit die Pizzen unterwegs nicht in die falschen Hände bzw. Münder geraten, braucht man zum Öffnen einen Code.

Das Gefährt entstand in Zusammenarbeit mit dem australischen Start-up Marathon Robotics, das auch Roboter für das Militär entwickelt. Für die Überwachung der Umgebung nutzt der rollende Brindienst die lasergestützte Technik LIDAR, die auch in selbstfahrenden Autos zum Einsatz kommt. Sein Ziel findet er mithilfe von GPS und Google Maps.

