Ein smarter Projektor, der Kindern das (Nach-)Zeichnen lehrt

FollowGrams nennt sich dieser intelligente Projektor, der derzeit via Kickstarter finanziert wird und Kindern auf lustige Weise das Zeichnen zeigt.

Als STEM Toy bezeichnet der Projektverantwortliche Tal Zilberman sein Gerät. STEM steht für Science, Technology, Engineering and Mathematics. Toy ist bekanntlich ein Spielzeugt. Okay, als Spielzeug geht der Projektor noch durch, aber mit den obgenannten Wissenschaften hat er nichts am Hut. Egal, die Funktionsweise ist denkbar einfach. Das Kind wählt ein Foto (z.B. von einem Hund) auf dem Smartphone aus, lässt dann eventuell noch einen Konturenfilter drüberlaufen und dann wird das Ergebnis von FollowGrams von oben auf ein Zeichenblatt projiziert.

Nachzeichenunterricht

Der oder die Kleine kann dann mit Bleistift oder sonstigem Zeichenwerkzeug die vom Beamer auf das Blatt geworfenen Konturen nachziehen – fertig ist das Kunstwerk.

Besonders kreativ ist dies nicht, aber es mag dazu beitragen, dass Kinder ein Gefühl für Proportionen beim Zeichnen bekommen.

Für 75 Dollar gibt es ein Early Bird-Package. Noch braucht der Hersteller rund 7.000 Dollar von den angepeilten 20.000. Er hat aber auch noch 27 Tage Zeit. Falls das klappt, wird im Juli 2017 ausgeliefert.

Hier noch ein Video:

