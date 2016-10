Google WiFi: Dieser neue Router beseitigt all deine WLAN-Probleme

„Enjoy a fast signal in every room, on every device. Google Wifi is a new type of connected system that replaces your router for seamless coverage throughout your home.“ So bewirbt Google seinen neuen WLAN-Router.

Schnelles Internet in jedem Raum? Wie schön wäre das denn? Genau dies soll Google Wifi ermöglichen. Ein Router, der von Google hergestellt und nun der Öffentlichkeit präsentiert wurde. Er konfiguriert sich quasi von selbst. Und er schließt im Verbund mit seinen Kollegen alle Funklöcher, die es in einem Haus gibt. Zu diesem Zweck wird er auch im Dreier-Bundle angeboten. Damit werden bis zu 400 m² Wohnfläche abgedeckt. Zwei Router reichen für 3000 Quadratfuß bzw. 280 Quadratmeter und mit einem Router kann man laut Google bis zu 140 m² abdecken.

Keeps itself fast

Er hält sich selbst schnell, will heißen, er ist so intelligent, dass er immer die schnellstmögliche Geschwindigkeit liefert. Dafür ist hinter den Kulissen ein Netzwerk- Assistent zuständig, der automatisch Wi-Fi-Staus umgeht. Und zum Beispiel im Zweier- oder Dreierpaket immer den Wi-Fi-Punkt mit dem besten Signal wählt.

Eine einfache App

Mittels App lässt sich der Router natürlich bedienen, auch wenn man eigentlich nicht eingreifen müsste. Das Feature namens „Family Controls“ ermöglicht das „kinderfreundliche“ Unterbrechen des Signals etwa vor dem Zubettgehen oder vor dem Erledigen der Hausaufgaben.

Ab 115 Euro

Noch ist der Google-Router nicht zu haben. Im November soll man ihn dann preordern können und ausgeliefert wird er im Dezember. Und zwar zum Preis von 129 US-Dollar, was rund 115 Euro entspricht. Das Dreierpack kostet 299 US-Dollar, also rund 265 Euro. Allerdings ist fraglich ob und wenn doch, wann er nach Europa kommt. Es gibt aber Hinweise darauf, immerhin ist die Bestellseite schon mal auf Deutsch, allerdings prangt links oben (noch) ein ausgegrauter Button mit der Aufschrift „Nicht verfügbar“.

Hier noch ein Video zu Google Wifi:



