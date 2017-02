HTC Vive: Google-Tool erweckt Tilt-Brush-Kreationen zum Leben Heiko Bauer

Googles Zeichen-App „Tilt Brush“ für die HTC Vive ermöglicht coole dreidimensionale Kreationen. Jetzt können sie sogar animiert werden.

Bislang waren die Werke in Tilt Brush „gefangen“. Nun stellt Google kostenlos ein Toolkit zum Download auf Github zur Verfügung, mit dem die Projekte exportiert, animiert und in die Spiele-Plattform Unity integriert verwendet werden können. Entwickler haben damit die Möglichkeit, die 3D-Schöpfungen in Games, Animationen und anderen interaktiven Inhalten zu verwenden.



Quelle: The Verge