Live: Erste Blitzlieferung per Drohne mit Amazon Prime Air Heiko Bauer

Eine Lieferung von Amazon in 13 Minuten? Kein Problem mit Prime Air. Am 7. Dezember wurde in England die erste Sendung per Drohne zugestellt.

Mit dem neuen Zustellungssystem sollen Bestellungen in 30 Minuten oder weniger beim Kunden liegen. Das ist selbst durch einen Kauf im Laden kaum noch zu toppen. Im Gegensatz zu Prime Now, welches ein Zeitfenster von zwei Stunden nur in Ballungsräumen bietet, lässt sich Prime Air auch im ländlichen Bereich einsetzen. Auf dem Video kannst du sehen, wie es funktioniert.

Quelle: Amazon