Schluss mit schweren Powerbanks und lÃ¤stigen Kabel

Schluss mit schweren Powerbanks und lästigen Kabel Lisa Reithner

Schluss mit schweren Powerbanks und lästigen Kabel, diesen Kickstarter kannst du ganz einfach auf deinem Smartphone befestigen.

Jeder kennt das doch, wenn man in Eile ist, sein Smartphone benötigt und sich zuerst durch einen dicken Kabelsalat in seiner Handtasche kämpfen muss. CELLO ist das neue Accessoire für dein Handy. Es sparrt dir den Kabelsalat und sieht außerdem super aus. Dein Smartphone passt trotz des Powerbanks in deine Hosentasche und hat noch dazu eine verstellbare Halterung um bequemer Videos zu schauen.