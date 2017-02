Ab Juli fliegen in Dubai die ersten Taxi-Drohnen Michael Derbort

Dubai macht den Anfang: Ab Juli nehmen Taxi-Drohnen dort offiziell den Betrieb auf.

Drohnen mit Passagieren

Das Hallo war riesig, als der chinesische Hersteller EHang bei der CES im Januar dieses Fluggerät mit dem klangvollen Namen AAV (Autonomous Aerial Vehicle) erstmals präsentiert hatte. Niemand hatte aber mit einer so schnellen Einführung gerechnet, da es in vielen Ländern schwierig ist, diese Geräte im Vollbetrieb zu testen. In den USA war dieser Test bereits wegen unüberwindlicher behördlicher Hindernisse gescheitert.

In Dubai ist das nicht nur kein Problem, der Regelbetrieb soll bereits in wenigen Monaten aufgenommen werden. Die Fluggeräte, die etwa eine halbe Stunde in der Luft bleiben können und dabei eine Geschwindigkeit von rund 100 Stundenkilometern erreichen können, lassen sich nicht durch die Insassen steuern. Die Steuerung und Überwachung erfolgt vielmehr durch die reichlich verbaute Elektronik und durch eine Bodenstation, in der jeder Flug genauestens kontrolliert wird. Dem Passagier bleibt nur, dort einzusteigen und das Ziel festzulegen. Dann beginnt der Flug.

Mehrere redundante Sicherheitssysteme verhindern lebensbedrohliche Totalausfälle und die Drohne bringt – so der Hersteller – die Passagiere sicher ans Ziel.

Quelle: RT