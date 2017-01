Alcatel stellt neues Budget-Handy mit 6-Zoll-Display vor

Auf der CES 2017 hat Alcatel sein neues Budget-Smartphone vorgestellt. In Europa ist es im 2. Quartal 2017 erhältlich.

Außen hui …

Gewaltig sieht es aus, dieses Phablet, namentlich Alcatel A3 XL, mit seinem 6-Zoll-Display. Die Anzeige erfolgt in HD-Auflösung. Rückseitig befindet sich neben Kamera und LED-Blitz noch ein Fingerabdruck-Sensor. So weit, so gut.

Da es sich um ein Budget-Gerät handelt, das wohl mal um die 200 Euro kosten wird, darf niemand Technik vom Feinsten hinter dem Plastik-Gehäuse erhoffen. Die Ausstattung ist darüber hinaus nämlich eher durchschnittlich, wenn auch keine Katastrophe.

Die Kamera auf der Rückseite löst mit 8, die Frontkamera mit 5 Megapixeln auf. Der interne Speicher in der Größe von 8 Gigabyte kann mit Hilfe einer Micro-SD-Karte erweitert werden – hier ist allerdings bei 32 GB die Grenze erreicht.

Als Prozessor wurde ein MediaTek MT8735B mit vier Prozessorkernen verbaut, 1 GB RAM stehen zur Verfügung. Damit bietet das Gerät sicherlich keine Spitzenwerte nach dem Vorbild vom Samsung Galaxy und anderen Vertretern dieser Preisklasse, sollte aber für normale Ansprüche dennoch genügen.

Immerhin wird das Gerät bereits mit Android 7 bestückt, Kunden sind damit also auf einem aktuellen Stand. Der Launch in Mitteleuropa ist für das zweite Quartal 2017 geplant.

Hier noch ein Video:

Quelle: Gadgets 360°