Amazons WeihnachtsgeschÃ¤ft: An einem Tag Ã¼ber 5 Millionen Produkte verkauft!

Weihnachten ohne Amazon? Unvorstellbar! Es gäbe keine Päckchen unter dem Weihnachtsbaum. Zumindest, wenn man den Zahlen glauben darf.

Ein Drittel des Jahresumsatzes macht Amazon während des Weihnachtsgeschäfts, also in den 2 bis 2,5 Monaten vor dem Heiligen Abend. Und in diesem Jahr hat der E-Commerce-Marktführer sogar einen Rekord aufgestellt. Er verkaufte am 14. Dezember 5,4 Millionen Artikel, das ist der absolute Spitzenwert.

Nur mit zusätzlichen Mitarbeitern

Dieses tolle Geschäft läuft nur, weil jede Menge Saisonarbeitskräfte eingestellt werden. In den USA plant der Versand-Riese diesmal sogar mit über 100.000 zusätzlichen Arbeitskräften. In Deutschland sind es auch noch einige Tausend.

Dass sich dies alles lohnt, zeigt der Aktienkurs bzw. Börsenwert des Unternehmens. Und diesmal geht er nicht auf Kosten der Arbeiter. Sie sollen in den USA einen garantierten Mindeststundenlohn von 12 Dollar erhalten, in Deutschland sind es 10 Euro – brutto versteht sich. Das sind für 38,5 Stunden pro Woche im Monat 1.650 Euro brutto bzw. rund 1.300 Euro netto.

Hier noch eine interessante Infografik:

Quelle: Statista