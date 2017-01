Android 7.1.1 fÃ¼r Galaxy S7 und S7 Edge noch im Januar

Android 7.1.1 für Galaxy S7 und S7 Edge noch im Januar Heiko Bauer

Im November startete Samsung das Betaprogramm mit Android 7.0 für das Galaxy S7 und S7 Edge. Zum Jahreswechsel wurde es nun beendet, gleichzeitig wurde das Release für Januar angekündigt, und das sogar gleich mit Android 7.1.1.

„Wir werden unser Bestes tun, die offizielle Version so früh es geht im Januar zu veröffentlichen“, hieß es in der letzten Meldung an die Betatester. Die Firma bedankte sich darin bei allen Teilnehmern und versprach, so viele Anregungen und Verbesserungsvorschläge aus der Testphase zu berücksichtigen wie möglich.

Quelle: 9to5Google