Android 7.1: Das mÃ¼sst ihr Ã¼ber das Update wissen

Android 7.1 wird wohl heute im Rahmen der Produktvorstellung der neuen Pixel C-Ger├Ąte erstmals gezeigt. Vor allem spannend dabei: Der neue Google Assistant. Wir fassen zusammen, was ihr sonst noch ├╝ber das Update wissen m├╝sst.

Auch interessant: Android Nougat nun endlich auch für das Nexus 6

Wir beginnen mit dem Pixel Launcher. Der soll ├Ąhnlich funktionieren wie Google Now, es kann aber sein, dass auch der bisherige Sprachassistent bestehen bleibt – und nicht einfach ersetzt wird. Beide neuen Ger├Ąte von Google werden mit der Oberfl├Ąche ausgeliefert. Google hat sich einige Features einfallen lassen, die wir im Rahmen der Pressekonferenz dann gezeigt bekommen werden.

Zudem wurde etwas am Design geschraubt: Ordner haben ein neues Aussehen, einzelne Einstellungsm├Âglichkeiten haben sich ge├Ąndert. Und, was wir auch schon wissen: Der Launcher kommt zum Download auch in den Play Store, wird also nicht nur den hauseigenen Modellen vorbehalten sein.

Verbessert: Google Assistant

Ebenfalls neu: Der verbesserte Google Assistant. Der wird in den Pixel Launcher integriert und soll dem Nutzer damit stets zur Seite stehen. Auch in Google Allo wurde das Helferlein bereits verbaut. Die Funktionsweise erkl├Ąrt Google ebenfalls im Rahmen der Pr├Ąsentation.

Ansonsten sind noch einige Kleinigkeiten neu: Shortcuts f├╝r den Launcher kommen zur├╝ck, bereits bekannt aus der Beta-Version von Android N. Die API soll auch der Pixel Launcher unterst├╝tzen, aber davon war ohnehin auszugehen. Allo wird auf den Pixel-Ger├Ąten vorinstalliert sein, ebenso wie Duo, die zweite Messaging-App von Google. Man darf also davon ausgehen, dass sich auch die Bedienung der Smartphones etwas ├Ąndern wird. Gewissheit haben wir dann in den n├Ąchsten Minuten und Stunden. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Quelle: Digitaltrends