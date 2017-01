Beeline: GPS-Fahrradnavigation fÃ¼r Freiheitsliebende

Beeline: GPS-Fahrradnavigation für Freiheitsliebende Heiko Bauer

GPS-Navigation für das Fahrrad ist nichts Neues, Beeline schon. Das Gadget zeigt nicht den Weg an, sondern lediglich die Richtung zum Ziel.

Das kleine Gerät ist per Bluetooth mit dem Smartphone gekoppelt. Ist der Weg auf der App gefunden und die Navigation gestartet, kann das Handy in der Tasche verschwinden. Beeline lässt sich leicht an einer beliebigen Stelle am Fahrrad befestigen und zeigt ständig an, in welcher Richtung sich das Ziel befindet, dazu eine Schätzung der verbleibenden Wegstrecke. Die Route kann und muss vom Radler selbst festgelegt werden. Das führt bei Ortsunkundigen natürlich auch schnell mal in die Sackgasse. Aber dann bleibt ja immer noch Google Maps.

Hier noch ein Video:



