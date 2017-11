Das sind die besten Gadgets des Jahres

Switch, iPhone X und Surface: Das Time Magazine kürte kürzlich die zehn besten Gadgets des Jahres 2017.

Platz 1: Nintendo Switch

Überzeugt von der Möglichkeit, damit sowohl unterwegs als auch zu Hause spielen zu können, kürte die Jury Nintendos neue Hybridkonsole mit dem ersten Platz. Einen großen Einfluss auf diese Entscheidung hatten auch die beiden Titel „The Legend of Zelda: Breath Of The Wild“ und „Super Mario: Odyssey“. Der Preis: Rund 330 Euro.

Platz 2: iPhone X

Angetan von Apples Mut, ein etabliertes Produkt grundlegend zu verändern, wählten die Juroren das iPhone X auf den zweiten Platz.

Platz 3: Microsoft Surface Book

Gelobt wurden vor allem der Bildschirm, die lange Akkulaufzeit und die Eleganz von Microsofts „erstem echten eigenen Laptop“.

Platz 4: DJI Spark

Kompakt und ansprechend für Menschen, die keine Erfahrungen im Umgang mit Drohnen haben: Durch diese beiden schlagenden Argumente landete das Fluggerät auf Platz vier.

Platz 5: Samsung Galaxy S8

Bei Samsungs Flaggschiff bewunderten die Redakteure vor allem das Design, das OLED-Display und die hochwertige Kamera.

Platz 6: SNES Classic

Nintendo ist im Moment unaufhaltbar: Ende 2016 veröffentlichten die Japaner die bereits nach kurzer Zeit ausverkaufte Miniaturversion des Nintendo Entertainment Systems, Anfang 2017 die Nintendo Switch und erst vor Kurzem eine Miniaturversion des Super Nintendo Entertainment Systems. Aufgrund des handlichen Formates, des Designs von Konsole und Controller sowie der vorinstallierten Spiele vergaben die nostalgischen Juroren den sechsten Platz an die kleine Konsole.

Platz 7: Die zweite Generation von Amazon Echo

Amazon schuf mit seinen smarten Echo-Lautsprechen einen Markt für genau diese Produkte. Die Auszeichnung: Platz sieben auf der Time-Liste der zehn besten Gadgets des Jahres 2017.

Platz 8: Xbox One X

Für die native 4k-Unterstützung, ein sehr schlankes Design und die leistungsstarke Hardware vergaben die Redakteure den achten Platz an Microsofts Xbox One X.

Platz 9: Apple Wach Series 3

Aufgrund des wasserdichten Gehäuses, des LTE-Chips und des Prozessors landete die dritte Generation der Apple Watch auf Platz neun.

Platz 10: Sony Alpha A7R III

Auf den zehnten Platz des Rankings wählten die Juroren die Sony Alpha A7R III. Ihre Argumente: das sehr gute Preis-/Leistungsverhältnis, der Autofokus und die Auflösung.