Deutsche Telekom prÃ¤sentiert â€žSmart Speakerâ€œ

Deutsche Telekom präsentiert „Smart Speaker“ Florian Meingast

Nach Apple und Amazon entwickelt auch die Deutsche Telekom einen intelligenten Lautsprecher. Der „Smart Speaker“ soll noch im ersten Halbjahr 2018 erscheinen.

Der sprachgesteuerte, intelligente Assistent aus Deutschland wird unter anderem in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer Institute for Digital Media Technology entwickelt. Mit den Worten „Hello Magenta“ wird der „Smart Speaker“ zum Leben erweckt. Neben etwa der Regulierung der Raumtemperatur können mit dem Assistenten sämtliche Deutsche Telekom-Services (EntertainTV etc.) gesteuert werden. Zudem können mit dem Gadget sämtliche Alexa-Tools genutzt werden. Die Sprachbefehle werden für nur 30 Tage gespeichert. Das kompakte Audio-System ist mit vier Mikrofonen und zwei 42 Millimeter-Lautsprechern versehen. Die Leistung beträgt 25 Watt.

Quelle: Deutsche Telekom