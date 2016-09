DTEK60: Neues Blackberry-Phone bei FCC aufgetaucht

Es läuft zwar alles andere als gut bei Blackberry, dennoch versucht man es mit einem weiteren neuen Gerät. Das soll DTEK60 heiĂźen und wohl von Alcatel gefertigt werden.Â

Geleakt wurde das Gerät wie so oft auf Twitter, von unserem alten Bekannten Evan Blass. Recht viele Informationen hat aber auch der fĂĽr gewöhnlich gut informierte Experte nicht, in nächster Zeit werden wir diesbezĂĽglich aber sicherlich mehr erfahren. Was sich sagen lässt: Alcatel dĂĽrfte wieder als Fertigungspartner im Boot sein, das DTEK60 ähnelt doch sehr dem Idol 4S. Wir gehen aber davon aus, dass sich Blackberry doch einige Ă„nderungen vorgenommen hat – und auch die Software wird sicherlich von Blackberry stammen.

Bei der FCC sind einige Daten aufgetaucht: Snapdragon 820, 4 GB RAM, 5,5 Zoll-Display, 21 MP-Kamera. Preislich wie auch hinsichtlich der Hardware werden wir uns wohl im teureren bzw. besseren Bereich bewegen. Die Vorstellung wird wohl nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen.

Hinweis: Das Bild zeigt das DTE50.

Quelle: TheVerge