Ein Fernseher ohne Bildschirmrand und mit unsichtbarem StandfuÃŸ? Klingt spannend.

Ein Fernseher ohne Bildschirmrand und mit unsichtbarem Standfuß? Klingt spannend. Hartmut Schumacher

Randlose Smartphones sind für Xiaomi nichts Neues. Nun will das chinesische Unternehmen dieses Prinzip auch auf dem Fernsehmarkt einsetzen.

Der chinesische Hersteller Xiaomi, bekannt vor allem durch seine Smartphones, hat mit dem „Mi TV 4“ einen spektakulären Fernseher vorgestellt. Dessen auffälligste Besonderheit: Der eigentliche Bildschirm ist nicht von einem Rand umgeben. Dazu passt der „unsichtbare, kristallklare“ Standfuß.

An seiner dünnsten Stelle ist das Fernsehgerät lediglich 4,98 Millimeter dick. So ganz nebenbei unterstützt der „Mi TV 4“ das Surround-Sound-System „Dolby Atmos 3D“.

Das Fernsehgerät bietet eine 4K-Auflösung und ist in den Bildschirmgrößen 49, 55 und 65 Zoll erhältlich. Zunächst in China, wo der Preis für die 65-Zoll-Ausführung „erheblich unter US$ 2.000“ liegen wird. Von Plänen für eine Veröffentlichung in Europa ist noch nichts bekannt.

Quelle: Xiaomi