EleCam Explorer S: Neue Infos und Bilder zur Actioncam

Wer für den Schneespaß nach der Kälteperiode noch nach einer Actioncam sucht, könnte demnächst der Website des chinesischen Herstellers Elephone einen Besuch abstatten. Die eleCam Explorer S ist da in naher Zukunft zu haben.

Auch interessant: Samsung Galaxy X1: Faltbares Smartphone noch 2017

Eine 4K-Auflösung und 120 fps-Aufnahmen soll die EleCam Explorer S ermöglichen, soviel hat der Hersteller bereits verraten. Andere technische Details sind allerdings noch unbekannt, ebenso wie ein erster Preis. Was wir aber wissen: Die gesamte Technik ist in einem kleinen, teilweise orangen Gehäuse aus robusten Materialien verpackt. Durch das zusätzliche Schutzcase übersteht die kleine Knipse auch härtere Einsäte ohne Schäden. Egal ob am Berg, im Wasser oder in der Luft, die eleCam Explorer S sollte einen treuen Begleiter abgeben. Rückseitig könnte auch ein Display angebracht sein, diese Info hält der Hersteller aber noch unter Verschluss. Die Verbindung mit dem Android-Phone wird über eine WLAN-Schnittstelle hergestellt.

Der Preis ist noch unbekannt, allzu teuer dürfte die Hosentaschen-Kamera aber nicht werden. Bei der Einfuhr nach Deutschland oder Österreich ist allerdings noch eine zwanzigprozentige Steuer fällig. Wir halten euch auf dem Laufenden!

Quelle: PM, Elephone