Fake News: Google Home verbreitete am Wochenende jede Menge BlÃ¶dsinn

Google hat sich am vergangenen Wochenende offensichtlich einen kleinen Fauxpas geleistet: Wie nun bekannt wurde, verbreiteten gewisse Suchergebnisse sogenannte „Fake News“, also faktisch falsche Nachrichten.

Fragte man beispielsweise, ob Obama einen Coup plane, zeigte Google krude Verschwörungstherorien zum Thema Kommunismus und einer möglichen chinesischen Beteiligung an. Außerdem wurden Republikaner pauschal als Nazis bezeichnet. Das alles passierte nicht nur auf der Suchseite, auch Google Home plapperte den Blödsinn munter nach.

Die Erklärung für den Fail ist recht einfach: Der Algorithmus war schlichtweg fehlerhaft. Wer Fragen auf oder an Google stellt, bekommt in der Regel sogenannte „Snippets“ ausgegeben, die umrahmten Felder oberhalb der regulären Suchergebnisse. Auf die wiederum bezieht sich auch Google Home, die künstliche Intelligenz ließt immer den ersten Snippet-Eintrag als Antwort auf eine Frage vor. Also: Nicht alles glauben was im Internet steht – und schon gar nicht, was KIs so von sich geben. Mittlerweile ist übrigens alles wieder im Lot.

Quelle: CNET