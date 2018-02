Frankreich fÃ¼hrt totales Handy-Verbot in Autos ein

Frankreich führt totales Handy-Verbot in Autos ein Florian Meingast

Kürzlich wurde in Frankreich ein Gesetz erlassen, das die Nutzung von Smartphones in Autos verbietet – sogar wenn Sie Ihr Fahrzeug am Fahrbahnrand abgestellt haben.

Wie Redakteure der französischen Tageszeitung „Le Figaro“ in einem Artikel berichteten, erließ der oberste Gerichtshof der „Grande Nation“ unlängst ein Gesetz, welches das Texten und Telefonieren mit Smartphones im Auto gänzlich untersagt. Es spielt dabei keine Rolle, ob sich das Auto bewegt, durch ein hohes Verkehrsaufkommen zum Stillstand gezwungen oder am Straßenrand abgestellt wurde, damit der Fahrer beispielsweise telefonieren kann. Im letztgenannten Szenario werden Autofahrer im schlimmsten Fall mit einem Punkt im Fahrerregister und einem Bußgeld in der Höhe von 135 Euro bestraft. Im Falle eines Autounfalls oder einer Panne sind Texten und Telefonieren jedoch erlaubt.

Quelle: engadget.com