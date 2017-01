Google Assistant bald auch fÃ¼r FernsehgerÃ¤te, Smartwatches und Autos

Google Assistant bald auch für Fernsehgeräte, Smartwatches und Autos Hartmut Schumacher

Google möchte mit seinem digitalen Assistenten anscheinend die gesamte digitale Welt erobern.



Bislang lässt sich der „Google Assistant“ nur verwenden, wenn man entweder eines der Pixel-Smartphone-Modelle verwendet oder aber den Messenger „Google Allo“. Dies soll sich aber bald ändern:

Im Rahmen der Messe „Consumer Electronics Show“ in Las Vegas hat Google angekündigt, dass der digitale Assistent in nächster Zeit auch auf anderen Geräten verfügbar sein wird.

Als erstes findet der Google Assistant in den kommenden Monaten seinen Weg auf die „Android TV“-Plattform – konkret auf Streaming-Geräte wie die „Xiaomi Mi Box“ und „Nvidia Shield“ sowie zumindest in den USA auf Fernsehgeräte, die Android TV in den Versionen 6.0 oder7.0 verwenden.

Der Assistent erlaubt es auf Fernsehern unter anderem, per Sprachsteuerung Inhalte zu suchen und abzuspielen sowie Zusatzinformationen abzurufen, aber auch allgemeine Fragen zu stellen wie beispielsweise: „Wie lange brauche ich heute für den Weg zur Arbeit?“

„Im Laufe der Zeit“ wird der Google Assistant dann auch für Smartwatches mit „Android Wear“ 2.0 verfügbar sein sowie für Auto-Infotainment-Systeme, die auf Android basieren.

Quelle: Google