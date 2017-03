Google Home ermÃ¶glicht die Integration von noch mehr GerÃ¤ten

Google Home ermöglicht die Integration von noch mehr Geräten Michael Derbort

Google ist mit seinem Smart-Home-System „Home“ angetreten, um die neue Technologie umfassend für Heimanwender verfügbar zu machen. Das Gerät, das aussieht, wie eine mutierte Blumenvase verbindet die Geräte untereinander und ermöglicht somit eine flexible Smart-Home-Verwaltung. Nun kommen noch mehr Geräte und Standards mit auf die Kompatibilitätsliste.

Ab April in Europa

Sechs Monate nach Verkaufsstart möchte Google ab 9. April in Europa durchstarten – beginnend mit England. Rechtzeitig zu diesem Termin wurden weitere Hersteller mit in die Liste aufgenommen. Die Protokolle von First Alert, Frigidaire, Logitech, Geeni, und Anova werden ab sofort ebenfalls unterstützt, ermöglichen die Steuerung aller möglicher Geräte – vom Licht bis zu Sprinkler-Systemen.

Da viele Hersteller bei der Entwicklung ihrer Smart-Home-Lösungen immer wieder ganz gerne eigene Brötchen backen, scheint es sinnvoll zu sein, diese in einer universellen Schnittstelle zusammenzufassen, damit der Kunde in der Auswahl seiner Lösung flexibel agieren kann, ohne Dutzende von Schnittstellen-Geräten beherbergen zu müssen. Das Home-System entwickelt sich immer mehr zu einem brauchbaren Ansatz in diese Richtung.

Quelle: The Verge